Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat denizcilik lisesini ziyaret etti

Fırat, mesleki eğitimin bölge ve ülke ekonomisi açısından önem taşıdığını belirterek, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Fırat, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, Taşucu Prof. Dr. Durmuş Tezcan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

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