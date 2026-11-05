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        Emniyet Müdürü Aktaş mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek esnafı ziyaret etti, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Emniyet Müdürü Aktaş mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi

        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek esnafı ziyaret etti, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

        İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve mahallelerin huzur ve güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği saha ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi’ni ziyaret eden Aktaş, Mahalle Muhtarı Ayşe Şen ile birlikte vatandaş buluşması gerçekleştirdi.

        Mahalle sakinleriyle sohbet eden ve vatandaşların görüşlerini dinleyen Aktaş, ardından mahallede faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafla yakından ilgilenen Aktaş, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının emniyet teşkilatının öncelikli görevleri arasında yer aldığını vurguladı.

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        Ziyaret sırasında vatandaşlarla samimi diyaloglar kuran Aktaş, emniyet teşkilatının toplumun her kesimiyle iletişim halinde olmasının önemine dikkat çekti.

        Vatandaş buluşması ve esnaf selamlaşmasına ilişkin yapılan paylaşımda, "Vatandaşın huzuru, polisin gururudur" mesajına yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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