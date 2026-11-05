İl Emniyet Müdürü Aktaş, şehit ailesiyle bir araya geldi

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, eşi Nuray Aktaş ile birlikte 1996 yılında Şırnak’ta şehit olan Polis Memuru Güngör Uğur’un ailesini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, 26 Ağustos 1996 tarihinde Şırnak’ta görev yaparken şehit düşen Polis Memuru Güngör Uğur’un ailesiyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Aktaş çifti, ailenin hal ve hatırını sorarak bir süre sohbet etti.

Şehit Güngör Uğur’un aziz hatırasının her zaman yaşatılacağını ifade eden İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, vatanın huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden şehitlerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti. Şehitlerin geride bıraktığı ailelerinin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Aktaş, devletin ve emniyet teşkilatının her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

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Duygusal anların yaşandığı ziyarette, vatan uğruna hayatlarını feda eden şehitler rahmet ve minnetle, kahraman gaziler ise şükranla anıldı.