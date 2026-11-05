Mersin'de Akdeniz Belediyesi ve HAK-İŞ'ten Türk Kızılaya kan bağışı desteği

Akdeniz Belediyesi ile HAK-İŞ işbirliğinde Türk Kızılaya kan bağışında bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ana hizmet binası bahçesinde "Kızılay Kan Bağışı Kampanyası" organize edildi.

Kampanyaya katılan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, HAK-İŞ İl Başkanı Mehmet Yüce, Türk Kızılay İl Merkezi Başkanı Lütfi Parıltı ve AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Mahsum Sevimli bağış stantlarını ziyaret etti.

Daha sonra katılımcılar, belediye personeli ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, tek bir bağışçının yapacağı kan bağışıyla 3 insanın hayatını kurtarabildiğini belirtti.

REKLAM

Kan bağışının hayat kurtaran çok önemli bir dayanışma örneği olduğunu kaydeden Beşikci, bağışta bulunan vatandaşlar ve belediye personeline teşekkür etti.