Mersin'in Akdeniz ilçesindeki parklar yenileniyor

Ağaçlara yönelik budama çalışması yürüten ekipler, problem yaşandığı belirlenen elektrik ve aydınlatma gruplarını da yeniledi.

Parklarda temizlik, bakım ve peyzaj çalışmaları yapan ekipler, çocuk oyun grupları, banklar ve çöp bidonlarını yenileriyle değiştirdi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe ve yeşil alanlara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

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