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        Interpol tarafından aranan hükümlü havalimanında yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan havalimanında Interpol tarafından aranan hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Interpol tarafından aranan hükümlü havalimanında yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan havalimanında Interpol tarafından aranan hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı çalışmalar sırasında R.H.K.'nin UYAP sorgulamasında InterpolEuropol Daire Başkanlığınca arandığı tespit edildi. Yapılan detaylı inceleme de şahsın "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından 9 ayrı dosyadan toplam 9 yıl 7 ay hapis ve 82 bin 500 TL para cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan R.H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından gerekli işlemleri yapılan şahıs, Tarsus Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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