Interpol tarafından aranan hükümlü havalimanında yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan havalimanında Interpol tarafından aranan hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı çalışmalar sırasında R.H.K.'nin UYAP sorgulamasında InterpolEuropol Daire Başkanlığınca arandığı tespit edildi. Yapılan detaylı inceleme de şahsın "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından 9 ayrı dosyadan toplam 9 yıl 7 ay hapis ve 82 bin 500 TL para cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan R.H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından gerekli işlemleri yapılan şahıs, Tarsus Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.