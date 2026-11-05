Interpol tarafından aranan firari hükümlü Mersin'de yakalandı

Interpol tarafından aranan ve hakkında 9 yıl 7 ay hapis cezası olan firari hükümlü Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince R.H.K'nin Interpol tarafından arandığı tespit edildi.

Ekipler, R.H.K'nin 9 ayrı dolandırıcılık suçundan 9 yıl 7 ay hapis ve 82 bin 500 lira para cezasının olduğunu belirledi.

R.H.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.