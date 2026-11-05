Interpol tarafından aranan firari hükümlü Mersin'de yakalandı
Interpol tarafından aranan ve hakkında 9 yıl 7 ay hapis cezası olan firari hükümlü Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.
Interpol tarafından aranan ve hakkında 9 yıl 7 ay hapis cezası olan firari hükümlü Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince R.H.K'nin Interpol tarafından arandığı tespit edildi.
Ekipler, R.H.K'nin 9 ayrı dolandırıcılık suçundan 9 yıl 7 ay hapis ve 82 bin 500 lira para cezasının olduğunu belirledi.
R.H.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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