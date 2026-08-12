Mersin'de 3 bin 850 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Şüphelinin iş yeri ve ikametinde yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 850 elektronik sigara ile 300 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak elektronik sigara ticareti yaptığını belirlenen şüpheli operasyonla yakalandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 850 elektronik sigara ile 300 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

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