Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de 3 bin 850 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Mersin'de 3 bin 850 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 850 elektronik sigara ile 300 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Mersin'de 3 bin 850 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 850 elektronik sigara ile 300 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak elektronik sigara ticareti yaptığını belirlenen şüpheli operasyonla yakalandı.

        Şüphelinin iş yeri ve ikametinde yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 850 elektronik sigara ile 300 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        10 haftanın zirvesini gördü
        10 haftanın zirvesini gördü
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Caddeye adı verildi
        Caddeye adı verildi
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Ayva dalı cinayeti!
        Ayva dalı cinayeti!
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı

        Benzer Haberler

        Mersin'de 3 bin 850 paket kaçak elektronik tütün ele geçirildi
        Mersin'de 3 bin 850 paket kaçak elektronik tütün ele geçirildi
        Mersin Şehir Tiyatrosu 25. sanat sezonunda 45 bin seyirciye ulaştı
        Mersin Şehir Tiyatrosu 25. sanat sezonunda 45 bin seyirciye ulaştı
        Atalık tohum desteğiyle nohut üretimi yeniden canlanıyor
        Atalık tohum desteğiyle nohut üretimi yeniden canlanıyor
        Mersin'de özel bireyler yazın tadını etkinliklerle çıkarıyor
        Mersin'de özel bireyler yazın tadını etkinliklerle çıkarıyor
        Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanı Ali Arif Gökalp göreve başladı
        Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanı Ali Arif Gökalp göreve başladı
        İmamın gönüllere dokunan geleneği: 26 yıldır çocukları ödüllendiriyor Mersi...
        İmamın gönüllere dokunan geleneği: 26 yıldır çocukları ödüllendiriyor Mersi...