Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanı Ali Arif Gökalp göreve başladı
Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanlığına atanan Üsteğmen Ali Arif Gökalp görevine başladı.
Giriş: 12.08.2026 - 09:26 Güncelleme:
Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanlığına atanan Üsteğmen Ali Arif Gökalp görevine başladı.
Çanakkale'de TCSG-28 Bot Komutanlığı görevinin ardından Bozyazı'ya atanan Gökalp, ilçeye geldi.
Gökalp, yeni görevine başladı.
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