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        Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanı Ali Arif Gökalp göreve başladı

        Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanlığına atanan Üsteğmen Ali Arif Gökalp görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanı Ali Arif Gökalp göreve başladı

        Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanlığına atanan Üsteğmen Ali Arif Gökalp görevine başladı.

        Çanakkale'de TCSG-28 Bot Komutanlığı görevinin ardından Bozyazı'ya atanan Gökalp, ilçeye geldi.

        Gökalp, yeni görevine başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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