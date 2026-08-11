Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de bal hasadı yapıldı

        Mersin'de bal hasadı yapıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, arıcılık çalışmaları kapsamında bal hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 21:37 Güncelleme:
        Mersin'de bal hasadı yapıldı

        Mersin’in Erdemli ilçesinde, arıcılık çalışmaları kapsamında bal hasadı yapıldı.

        Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Nihal Denli ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Arıcılık Bölümü Başkanı Neslihan Parmaksız, enstitüye ait arıcılık merkezinde incelemelerde bulundu.

        Arı kovanlarını tek tek inceleyen Denli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sene iklim koşullarının olumlu seyretmesinin bal kalitesini artırdığını belirtti.

        Bal hasadıyla ilgili bilgi veren Denli, "Çiçek çeşitliliğinin fazla olması balın hem kalitesini hem de verimini artırdı. Yaz aylarında kovanlarımızı yüksek rakımlı bölgelere taşıyoruz. Bölgedeki çok sayıda arıcımız da aynı uygulamayı yapıyor. Musa Bozuldu Yaylası’nda üretilen ballar, dünya çapında ödül almış kaliteli ballar arasında yer alıyor." dedi.

        REKLAM

        Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Arıcılık Bölümü Başkanı Neslihan Parmaksız ise bölgede yaklaşık 50 farklı çiçek türünün bulunduğunu belirtti.

        Parmaksız, "Bu zengin flora, balın aroma ve kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Bu yıl doğa arıcılık açısından oldukça elverişli geçti. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından bal hasadı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe play-off'a yükseldi!
        Fenerbahçe play-off'a yükseldi!
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kolombiya'nın 'Golan Tepeleri kararına' kınama
        Kolombiya'nın 'Golan Tepeleri kararına' kınama
        Ultraaslan liderine ev hapsi
        Ultraaslan liderine ev hapsi
        Sosyal medyada devlet ciddiyeti vurgusu
        Sosyal medyada devlet ciddiyeti vurgusu
        Vlahovic Beşiktaş için geliyor!
        Vlahovic Beşiktaş için geliyor!
        "İran'a ekonomik zararı savaştan daha ağır olabilir"
        "İran'a ekonomik zararı savaştan daha ağır olabilir"
        Restorandaki boşluktan iki kat aşağı düştü
        Restorandaki boşluktan iki kat aşağı düştü
        İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Arthur sürprizi!
        Arthur sürprizi!
        Bilezikleri çaldı, esnafa yakalandı
        Bilezikleri çaldı, esnafa yakalandı
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı

        Benzer Haberler

        16 yıl hapisle aranan şahıs hudut kapısından girerken yakalandı
        16 yıl hapisle aranan şahıs hudut kapısından girerken yakalandı
        Gülnar ilçesinde bazı yollar asfaltlandı
        Gülnar ilçesinde bazı yollar asfaltlandı
        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 37 zanlı tutuklandı
        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 37 zanlı tutuklandı
        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 37 tutuklama
        Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 37 tutuklama
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Mersin'de 13 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 37 tutuklama
        Mersin'de 13 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 37 tutuklama