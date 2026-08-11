Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Araçta yapılan aramada 15 kilo 538 gram esrar ele geçiren ekipler, sürücü C.E. ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

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