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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan minibüste 15 kilo 538 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde polis ekiplerince durdurulan minibüste 15 kilo 538 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Cumhuriyet başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında takip edilen bir minibüs, Toroslar ilçesinde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 15 kilo 538 gram esrar ele geçiren ekipler, sürücü C.E. ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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