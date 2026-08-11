Mersin'de hakkında 16 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Kontrol sırasında M.K'nin, "yaralama", "uyuşturucu ticareti", "silahla tehdit" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan 16 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taşucu Seka Deniz Hudut Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen kişileri kontrol etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.