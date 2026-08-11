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        Mersin'de otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan öğretmen yargılanıyor

        Mersin'de Büyükşehir Belediyesine ait merkezde otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Mersin'de otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan öğretmen yargılanıyor

        Mersin'de Büyükşehir Belediyesine ait merkezde otizmli çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

        Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, "atipik otizm" tanısı bulunan 5 yaşındaki K.Y'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle 21 Nisan'da tutuklanan sanık S.P.C. ile çocuğun ailesi ve avukatlar katıldı.

        Hakim, güvenlik kamerası görüntülerinin analizini içeren bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi.

        Raporda, sanığın farklı tarihlerde çocuğa şiddet uyguladığı tespitinin yer aldığını anlatan hakim, S.P.C'den savunma yapmasını istedi.

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        S.P.C, uzun süre K.Y'nin öğretmenliğini yaptığını belirterek, "Temas etmem, göz göze gelmek için temasta bulunmam normal. Amacım şiddet değildi. İyi niyetle yaptığım şeyler farklı algılandı. Bu benim için üzücü bir durum." dedi.

        Çocuğun annesi Sermin Y. ise şiddetin sürekli olduğunun bilirkişi raporuyla ispatlandığını ifade ederek, "Bu durum üzüntümüzü daha da artırdı. Çocuğum artık kendisini ifade edemiyor. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

        Baba Bahattin Y. de çocuğunun hastanedeki tedavilere cevap vermediğini, sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

        Avukatları da dinleyen hakim, çocuğa farklı tarihlerde şiddet uyguladığı tespiti bilirkişi raporunda yer alan sanığın suç vasfının değişme ihtimali dolayısıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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        Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden hakim, duruşmayı erteledi.

        Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışma Merkezi'nde K.Y'ye şiddet uyguladığı öne sürülen S.P.C. tutuklanmıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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