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        Gülnar ilçesinde bazı yollar asfaltlandı

        Gülnar ilçesinde belediye ekipleri altyapısı tamamlanan yolları asfaltladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Gülnar ilçesinde bazı yollar asfaltlandı

        Gülnar ilçesinde belediye ekipleri altyapısı tamamlanan yolları asfaltladı.

        Gülnar Belediyesi ekiplerince Saray Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirildi.

        Çalışmaların yapıldığı yolları inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Olçum, ekiplerden bilgi aldı.

        Altyapısı tamamlanan diğer mahallelerinde belirlenen takvimde asfaltlanacağı belirtildi.

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