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        Mersin'de 3 kişinin boğulduğu olayda kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren aynı aileden 3 kişinin boğulduğu olayda kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 23:09 Güncelleme:
        Mersin'de 3 kişinin boğulduğu olayda kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren aynı aileden 3 kişinin boğulduğu olayda kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Kulak Mahallesi sahilinde dün akrabalarıyla girdiği denizde kaybolan Halil Öztürk'ün (16) bulunmasına yönelik çalışmalar devam etti.

        Sahil Güvenlik, AFAD, polis ve itfaiye ekiplerince yürütülen araştırma sonucu Öztürk'ün cesedi bulundu.

        Çocuğun cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Kulak Mahallesi'nde serinlemek amacıyla denize giren 5 kişilik aileden anne Zehra Öztürk (39), baba Savaş Öztürk (42) ve annenin kız kardeşi Ceylan Dağaşan (30) yaşamını yitirmiş, Öztürk çiftinin boğulma tehlikesi geçiren kızı Fatma Öztürk (16) hastaneye kaldırılmış, babanın yeğeni Halil Öztürk'e ise ulaşılamamıştı. Ekipler, Öztürk'ün bulunması için denizde ve kıyıda çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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