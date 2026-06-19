Mersin'de 5 öğrenci umre ziyaretiyle ödüllendirildi

Mersin'in Anamur ilçesinde, bilgi yarışmasında başarılı olan öğrenciler umre ziyaretiyle ödüllendirildi.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gençlerin dini bilgi, milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Gençlik Bilgi Yarışması'nın ödül töreni Lütfi Özdemir Parkı'nda gerçekleştirildi.



Yarışmada derece elde eden Fatıma Nur Yıldırım, Efsane Kütük, Esile Gümüş, Eda Akan ile Anamur Müftülüğü Mescid-i Aksa Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nun ilk mezun öğrencilerinden Sare Nur Kaplander umre ziyaretiyle ödüllendirildi.



Programa Kaymakam Kemal Duru, İlçe Emniyet Müdürü İdris Doğanay, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Özdoğan, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



