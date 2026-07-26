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        Mersin'de 65 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de hakkında çeşitli suçlardan 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Mersin'de 65 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de hakkında çeşitli suçlardan 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, "​dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme" suçlarından 65 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y.B'nin kentte olduğunu belirledi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında takibe alınan firari hükümlünün bir yolcu otobüsüne bindiği tespit edildi.

        Aracı durduran ekipler, A.Y.B'yi gözaltına aldı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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