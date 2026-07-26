Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri ODTÜ sahilinde deniz kaplumbağalarının yuvaları titizlikle korunuyor

        ODTÜ sahilinde deniz kaplumbağalarının yuvaları titizlikle korunuyor

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'in Erdemli ilçesindeki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde, akademisyenler ve gönüllü stajyer öğrenciler deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını titizlikle takip ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 11:18 Güncelleme:
        ODTÜ sahilinde deniz kaplumbağalarının yuvaları titizlikle korunuyor

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'in Erdemli ilçesindeki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde, akademisyenler ve gönüllü stajyer öğrenciler deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını titizlikle takip ediyor.

        Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan koruma altındaki ODTÜ sahilinde anaç kaplumbağalar kumsallara yumurta bırakmayı sürdürüyor.

        Her yıl binlerce yavrunun denizle buluştuğu sahilde, akademisyenler ve gönüllü stajyer öğrenciler yuvalama alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

        Enstitüde sezon öncesinde oluşturulan ve anaç kaplumbağaları yakından izleyen ekip, mayıs ayından bu yana sahilde 30 yuva tespit etti.


        Ekip, kaplumbağaların yumurta bıraktığı alana kafes koyup uyarı tabelaları yerleştirerek gelebilecek dış tehditlere karşı koruyor.

        - "Daha verimli sezon geçirmeyi umuyoruz"

        ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok, AA muhabirine, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları için enstitü sahilinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

        Anaç kaplumbağaların sahilde yuva yapmaya devam ettiğini dile getiren Ok, geçen yılın aynı dönemlerinde kumsalda 35 yuva belirlediklerini ifade etti.

        Ok, geçen yıl sahilde yaklaşık 1500 deniz kaplumbağası yavrusunun sağlıklı şekilde mavi sularla buluşmasına vesile olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Küçük bir kumsal olmasına rağmen gerçekten sevindirici anaç çıkış sayılarına ulaşabiliyoruz. Bu sene daha verimli sezon geçirmeyi umuyoruz. Kumsalın doğal yapısının korunması ve belli bir saatten sonra insan girişinin olmaması buna olumlu yönde etki yapıyor."

        Deniz kaplumbağalarının popülasyonu için vatandaşların sahillerde dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Ok, anaç kaplumbağaların yumurta bıraktığı esnada rahatsız edilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi.

        ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Zelal Gülmez de enstitüde 3 yıldır anaç kaplumbağaların çıkışlarını ve yuva takibini yaptığını anlattı.

        - "Çok güzel deneyim katıyor"

        ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümü Biyoloji Programı 3. sınıf öğrencisi Sude Şekerci, sahilde gece saatlerinde başladıkları çalışmaları sabaha kadar sürdürdüklerini ifade etti.

        Bu işi gönüllü staj kapsamında yaptığını anlatan Şekerci, "Çok güzel deneyim katıyor. Yuvalara zarar verildiğini hem haberlerde hem de sosyal medyada görüyoruz. Buna anlam veremiyorum. Bu konuda farkındalığın artmasını istiyorum. Böyle bir tür var ve bizim kıyılarımızı seçiyorlar." diye konuştu.

        ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı 3. sınıf öğrencisi Ezgi Varol da anaç ve yuva takibini severek yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Gece vardiyalarımız var, 7-8 saat sahili tarıyoruz. Anaç çıkışlarını, yuvalamayı gözlemliyoruz. Yumurta sayılarını kaydediyoruz. Bunlar gerçekten biyoçeşitlilik açısından önemli canlılar. Şu anda bu koruma çalışmalarının yürütülmesi çok önemli."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Filenin Sultanları kupa için parkede!
        Filenin Sultanları kupa için parkede!
        Berlin'deki şüpheli aranıyor
        Berlin'deki şüpheli aranıyor
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Gasilhane tartışması: Konumu değiştirilince tepkilere neden oldu
        Gasilhane tartışması: Konumu değiştirilince tepkilere neden oldu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        Balayı bitti, iş başladı
        Balayı bitti, iş başladı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong

        Benzer Haberler

        Erdemli'de bir yelkenli şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya çarptı
        Erdemli'de bir yelkenli şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya çarptı
        Tarsus Doğa Parkı'nda hayvan popülasyonu yeni yavrularla arttı
        Tarsus Doğa Parkı'nda hayvan popülasyonu yeni yavrularla arttı
        AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, meslek kuruluşlarının temsilcileriyle...
        AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, meslek kuruluşlarının temsilcileriyle...
        Fırtınada tekne kıyıya vurdu
        Fırtınada tekne kıyıya vurdu
        Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgar: Dalgalar kıyıları dövüyor
        Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgar: Dalgalar kıyıları dövüyor
        Bozyazı'da hafızlık kursları yeni döneme hazırlanıyor
        Bozyazı'da hafızlık kursları yeni döneme hazırlanıyor