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        Mersin'de asayiş uygulaması yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde emniyet ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Mersin'de asayiş uygulaması yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde emniyet ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park ve kafelerle bazı iş yerlerine yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi.


        Denetimlerde 163 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, 26'ı aracı da kontrol etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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