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        Mersin'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 17:57 Güncelleme:
        Mersin'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 06 HA 0919 plakalı otomobil, Tömük Mahallesi D-400 kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp yol kenarına devrildi.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan ve yaralanan 2'si çocuk 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

        Yaralılar ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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