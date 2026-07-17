Mersin'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.



Sürücüsü öğrenilemeyen 06 HA 0919 plakalı otomobil, Tömük Mahallesi D-400 kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp yol kenarına devrildi.



Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan ve yaralanan 2'si çocuk 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.



Yaralılar ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

