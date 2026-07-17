Bozyazı ilçesinde "Boğulma Olaylarını Önleme Toplantısı" yapıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, "Boğulma Olaylarını Önleme Toplantısı" gerçekleştirildi. Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında Kaymakamlık'ta gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda, ilçede yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarının önlenmesine yönelik tedbirler ele alındı. Özellikle gölet, nehir, baraj gibi yüzülmemesi gereken bölgelerde, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve denetimlerin sıklaştırılması noktasında önemli kararlar alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.