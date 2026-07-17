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        Erdemli Belediyesinden balıkçılara malzeme desteği

        Erdemli Belediyesi tarafından balıkçılara ağ, termal yağmurluk ve çizme dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Erdemli Belediyesinden balıkçılara malzeme desteği

        Erdemli Belediyesi tarafından balıkçılara ağ, termal yağmurluk ve çizme dağıtıldı.

        Erdemli Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende, 54 balıkçıya ağ, termal yağmurluk ve çizmeden oluşan 646 malzeme verildi.

        Belediye Başkanı Mustafa Kara, törende, her zaman balıkçıların yanında olduklarını belirterek, dağıtılan ekipmanların hayırlı olmasını diledi.

        Erdemli Su Ürünleri Başkanı İsmail Taş da destekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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