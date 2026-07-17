Mersin'de sebze ve meyve sevkiyatı yapan işletmede çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sebze meyve halindeki bir işletmede çıkan yangın söndürüldü.





Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'ndeki sebze ve meyve sevkiyatı yapan bir işletmede, tadilat esnasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, işletmede hasar oluştu.

