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        Mersin'de bahçeye yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Silifke ilçesinde bahçeye yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Mersin'de bahçeye yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Silifke ilçesinde bahçeye yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Haşim Diniz'in kullandığı 33 KEA 73 plakalı motosiklet, D-400 kara yolunun Keben Mahallesi yakınında erik bahçesine yuvarlandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Diniz, ambulansla kaldırıldığı Silifke Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Diniz'in cenazesi morga konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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