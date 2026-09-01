Mersin'de bahçeye yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde bahçeye yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giriş: 01.09.2026 - 15:13 Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde bahçeye yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Haşim Diniz'in kullandığı 33 KEA 73 plakalı motosiklet, D-400 kara yolunun Keben Mahallesi yakınında erik bahçesine yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Diniz, ambulansla kaldırıldığı Silifke Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Diniz'in cenazesi morga konuldu.
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