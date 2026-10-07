Mersin'de "borsa kazancı" vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 5 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmada, zanlıların M.S, M.C.B, T.K, H.Ö, Ş.P. ve A.H. olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 4 kişi, Yozgat'ta internetten tanıştıkları zanlıların yönlendirmesi üzerine Mersin'e geldiklerini, borsa hesabı açarak para kazandırma vaadinde bulunan ve kimlik bilgilerinin alınıp adlarına banka hesabı açılan söz konusu şüpheliler tarafından dolandırıldıklarını anladıklarını beyan etti.

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