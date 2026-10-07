Mersin'de "borsa kazancı" vaadiyle dolandırıcılık iddiasına 5 tutuklama
Mersin'de internet üzerinden "borsa kazancı" vaadiyle iletişime geçtikleri kişileri dolandırdıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.
Mersin'de internet üzerinden "borsa kazancı" vaadiyle iletişime geçtikleri kişileri dolandırdıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 4 kişi, Yozgat'ta internetten tanıştıkları zanlıların yönlendirmesi üzerine Mersin'e geldiklerini, borsa hesabı açarak para kazandırma vaadinde bulunan ve kimlik bilgilerinin alınıp adlarına banka hesabı açılan söz konusu şüpheliler tarafından dolandırıldıklarını anladıklarını beyan etti.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmada, zanlıların M.S, M.C.B, T.K, H.Ö, Ş.P. ve A.H. olduğu belirlendi.
Polis ekiplerinin operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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