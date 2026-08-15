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        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kırkkavak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopter yönlendirildi.

        Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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