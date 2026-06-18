Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümünde sıkışan işçiyi itfaiye ekibi kurtardı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çöp kamyonunun hidrolik bölümünde sıkışması sonucu yaralanan temizlik işçisi, itfaiye ekibince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Belediyede temizlik işçisi olarak görev yapan L.Ç, Karaduvar Mahallesi 65150 Sokak'ta çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye personelince sıkıştığı yerden çıkarılan L.Ç'nin vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçi, tedavi altına alındı.

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