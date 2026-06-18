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        Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümünde sıkışan işçiyi itfaiye ekibi kurtardı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde çöp kamyonunun hidrolik bölümünde sıkışması sonucu yaralanan temizlik işçisi, itfaiye ekibince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümünde sıkışan işçiyi itfaiye ekibi kurtardı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde çöp kamyonunun hidrolik bölümünde sıkışması sonucu yaralanan temizlik işçisi, itfaiye ekibince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

        Belediyede temizlik işçisi olarak görev yapan L.Ç, Karaduvar Mahallesi 65150 Sokak'ta çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye personelince sıkıştığı yerden çıkarılan L.Ç'nin vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu belirlendi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan işçi, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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