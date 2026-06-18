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        Akdeniz ilçesinde yaz spor okulları kayıtları başladı

        Mersin'de Akdeniz Belediyesince organize edilen yaz spor okulları için kayıt dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Akdeniz ilçesinde yaz spor okulları kayıtları başladı

        Mersin'de Akdeniz Belediyesince organize edilen yaz spor okulları için kayıt dönemi başladı.

        Belediyenin açıklamasına göre, futbol, basketbol ve tenis branşlarında gerçekleştirilecek eğitimlerde çocuklar, yaz tatillerini sportif aktiviteler ile değerlendirme fırsatı bulacak.

        Futbol kurslarına 2014-2019, basketbol ve tenis kurslarına ise 2013-2018 yılları arasında doğan çocuklar kabul edilecek.

        Sporculara forma, şort ve çorap gibi malzemelerim ücretsiz verileceği eğitimler için tek seferlik 1000 lira kayıt ücreti ödenecek.

        Başvurular, Akdeniz Belediye Spor Tesisleri ile Kazanlı Mahallesi Futbol Sahası'ndaki noktalardan yapılabilecek.​​​​​​​​​​​​​​

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