Mersin'de kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.



Aşağıköselerli Mahallesi'nde dün motosikletiyle evden ayrılan Emre Kanat'tan haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.



Arama çalışması başlatan ekipler, Kanat'ın dün iş yerine gitmediğini tespit etti.



Mut-Silifke kara yolu Balcıkışla mevkisindeki sazlık ve menfez çevresindeki incelemelerde, aile yakınlarınca Kanat'ın cansız bedenine ulaşıldı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri de sevk edildi.



Olay yerinde motosikleti de bulunan Kanat'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Trafik kazası yaptığı değerlendirilen Kanat'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.



