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        Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları başladı

        Mersin'de organize edilen Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları başladı

        Mersin'de organize edilen Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları başladı.

        Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu işbirliğinde düzenlenen organizasyonda, 28 ülkeden 500'den fazla katılımcı yer alıyor.

        Oyunlar kapsamındaki tekerlekli sandalye eskrim ve para dans müsabakaları, Akdeniz ilçesindeki bir otelde yapılıyor. Para badminton karşılaşmaları ise Mersin Tenis Kompleksi'nde gerçekleşiyor.


        Organizasyonda Türkiye adına 37 sporcu ter döküyor. Sporcular, 3 branştaki eleme yarışlarında tur atlamak için mücadele ediyor.

        Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları, 21 Haziran'da sona erecek.

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