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        Mersin'de denizde boğulan 4 kişinin cenazeleri defnedildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek amacıyla girdikleri denizde boğulan aynı aileden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Mersin'de denizde boğulan 4 kişinin cenazeleri defnedildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek amacıyla girdikleri denizde boğulan aynı aileden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

        Kulak Mahallesi'nde dün girdikleri denizde boğulan Zehra Öztürk (39) ile eşi Savaş Öztürk (42), kız kardeşi Ceylan Dağaşan (30) ve sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılan yeğenleri Halil Öztürk'ün (16) cenazeleri, morgdaki işlemlerinin ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

        Burada kılınan cenaze namazına aile yakınları ile AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler, AK Parti Tarsus İlçe Başkanı Fevzi İnan ve vatandaşlar katıldı.

        Tarsus Müftüsü Murat Akçay'ın kıldırdığı namaz sonrası naaşlar, Sucular Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

        Kulak Mahallesi'nde serinlemek amacıyla denize giren 5 kişilik aileden Zehra ve eşi Savaş Öztürk, Ceylan Dağaşan ile Halil Öztürk yaşamını yitirmiş, Öztürk çiftinin boğulma tehlikesi geçiren kızı Fatma Öztürk (16) hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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