Mersin'de dereye giren çocuk boğuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde dereye giren 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Limonlu Mahallesi'ndeki Lemas Deresi çevresinde ailesiyle piknik yapan Suriye uyruklu Enes Muhammed Swed (15), dereye girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu çocuğun cansız bedeni dere içindeki kayalıkların arasında sıkışmış halde tespit edildi. Çocuğun cesedinin bulunduğu noktadan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.