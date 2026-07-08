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        Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Mut ilçesinde kiraz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Mut ilçesinde kiraz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Emre Bozdoğan yönetimindeki 80 AFS 099 plakalı kiraz yüklü kamyon, Geçimli Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


        Sürücü Bozdoğan'ın araçta sıkışması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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