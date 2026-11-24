Mersin’de 'dolandırıcılık ofisi' olarak kullanılan bir eve düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 8’i tutuklandı. Şüphelilerin ülke genelinde 87 kişiyi yaklaşık 7,5 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Akdeniz ilçesinde çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, bir ikametin 'dolandırıcılık ofisi' olarak kullanıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda adreste yapılan aramalarda 14 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 18 fişek, 4 sim kart yuvası ile 2 kutu içerisinde 63 hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında D.E., K.T., Ş.Ö., Ş.D., A.B., S.A., H.Y., Ş.G., A.D., S.B. ve O.T. isimli 11 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelilerin ülke genelinde 87 vatandaşı yaklaşık 7,5 milyon TL mağdur dolandırdığı tespit edildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.