Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı
Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.
Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.
Adana'nın Karaisalı ilçesindeki 1 Nisan Yatılı Bölge Ortaokulu'nda yapılan törende öğrenciler şiir okudu, gösteri sundu.
Programa, Kaymakam Hüseyin Bozoğlan ve Belediye Başkanı Bekir Şimşek de katıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde de Çavuş Pınar Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Doğan, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de Milli Eğitim Müdürü Erdal Şekeroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde devam eden programda emekli öğretmenlere belge verildi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.
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