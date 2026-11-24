Mersin'in Anamur ilçesinde de Çavuş Pınar Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

Programa, Kaymakam Hüseyin Bozoğlan ve Belediye Başkanı Bekir Şimşek de katıldı.

Adana, Mersin ve Osmaniye'nin ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

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