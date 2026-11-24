MERSİN’in Erdemli ilçesinde 7 gündür kayıp olarak aranan Mümine Kılıç (76) evinden yaklaşık 7 kilometre uzakta ağaçlık alanda sağ bulundu.

İlçenin Sinap Mahallesi sınırlarında bulunan Küçükfındık Yaylası’nda yaşayan Mümine Kılıç’tan haber alamayan yakınları, 18 Kasım akşamı yetkililere kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Erdemli Belediyesi ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına gönüllüler, mahalleli ve Kılıç’ın yakınları da katıldı. Mümine Kılıç, yapılan geniş çaplı çalışmaların ardından evinden yaklaşık 7 kilometre uzakta dere çevresinde sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kılıç, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.