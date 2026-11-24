Çalışmalarda insansız hava aracı ve kadavra arama köpeklerinden de yararlanıldı.

AFAD, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Erdemli Belediyesi ekipleri, bölgede karadan ve havadan inceleme yaptı.

Sinap Mahallesi Küçükfındık Yaylası'nda 18 Kasım'da kaybolan Kılıç'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışmalar sürdü.

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