Aynı tarihlerde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalarda da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya aranan 962 kişi yakalandı.

Denetimlerde 106 bin 49 aracı kontrol eden ekipler, eksiklik tespit edilen 1013 aracı trafikten menetti.

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