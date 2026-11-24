Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil alan miktarını artırmak ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli bir kent oluşturmak amacıyla ağaçlandırma ve bitki üretim çalışmalarını sürdürüyor. Mart ayından bu yana yaklaşık 4 bin ağacı toprakla buluşturan belediye, yıl sonuna kadar 10 bin fidan dikmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kentin cadde, bulvar, refüj ve kaldırımlarında bölgenin iklim şartlarına uygun ağaç türleri tercih ediliyor. Peyzaj Master Planı doğrultusunda mevcut yeşil alanlardaki eksiklikler giderilirken, yeni açılan cadde ve bulvarlarda da ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda özellikle geniş taç yapısına sahip, gölge sağlayan ağaçlara öncelik veriliyor.

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Mart ayından bu yana yaklaşık 4 bin ağacın dikildiği çalışmalarda İsrail kauçuğu, Avustralya kauçuğu, keçiboynuzu, jakaranda, orkide ağacı, oya ağacı ve Japon kavağı gibi türler kullanılıyor.

Ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra kendi seralarında bitki üretimi de gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl çelikle çoğaltma yöntemiyle yaklaşık 25 bin çalı grubu bitkisi üretti. Tohumdan üretim çalışmaları kapsamında ise yıl sonuna kadar 250 bin bitki üretilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi'nin yeşil alanların niteliğini artırmaya yönelik çalışmaları uluslararası alanda da karşılık buldu. Kültür Park, geçtiğimiz aylarda İngiltere merkezli bir kuruluş tarafından verilen uluslararası 'Green Flag Award' ödülüne layık görüldü.

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"Yıl sonuna kadar 10 bin ağaca ulaşmayı hedefliyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğü Birim Şefi Şeniz İşcan Ateş, ağaçlandırma çalışmalarında iklim değişikliğinin etkilerini dikkate aldıklarını belirterek, "Ağaç türlerini seçerken öncelikle Akdeniz Bölgesi'nin iklim şartlarına uygun, bölgenin yerel türleri arasında bulunan bitkileri tercih ediyoruz. Özellikle kaldırımlarda geniş taç yapısına sahip, gölge sağlayan ağaçların dikilmesine gayret ediyoruz. 2026 yılının Mart ayından bu yana yaklaşık 4 bin ağaç diktik. Yıl sonuna kadar 10 bin ağaca ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

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"Üretimlerimizi kendi seralarımızda, kendi personelimizle gerçekleştiriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bitki üretimine de ağırlık verdiğini ifade eden Ateş, "Son 2 yıldır üretim çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Budama sırasında elde ettiğimiz çelikleri değerlendirerek, yeni bitkiler yetiştiriyoruz. Bu yıl çelikle üretim kapsamında çalı grubu bitkilerinden yaklaşık 25 bin adet üretim gerçekleştirdik. Mevsimlik bitkileri ise tohumdan yetiştiriyoruz. Bu alanda da yıl sonuna kadar 250 bin bitki üretmeyi hedefliyoruz. Üretimlerimizi kendi seralarımızda, kendi personelimizle gerçekleştiriyoruz. Gelecek yıl üretim kapasitemizi daha da artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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"Daha yeşil, daha güzel bir Mersin için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Kültür Park'ın uluslararası 'Green Flag Award' ödülüne layık görülmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Ateş, "Kültür Parkımızın uluslararası düzeyde böyle bir ödüle layık görülmesi bizim için çok değerli. Bu başarıyla birlikte ağaçlandırma ve üretim çalışmalarımızı da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Daha yeşil, daha güzel bir Mersin için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.