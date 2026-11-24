Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kadınların sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak güçlenmesine yönelik projeler yürüten Büyükşehir Belediyesi, kadınlara birçok alanda ücretsiz destek sağlıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Yerel Eşitlik Eylem Planı ile kadınların kent yönetiminde söz sahibi olması sağlanırken, Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Konukevi ile şiddete maruz kalan kadınlara destek veriliyor. Her pazartesi kadın örgütleriyle gerçekleştirilen toplantılarda ise kadınların ihtiyaç, talep ve önerileri değerlendiriliyor. Katılımcı yönetim anlayışıyla gerçekleştirilen toplantılar, Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi tarafından iyi uygulama örneği olarak değerlendirilerek mansiyon ödülüne layık görüldü.

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Kadınların ekonomik bağımsızlığı destekleniyor

Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları amacıyla 2019 yılından bu yana çeşitli projeler yürüten Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcilerin işletmelerini büyütmelerine katkı sağlıyor. Üretici kadınlara pazarlama ve tanıtım konusunda eğitimler verilirken, kadın emeğiyle üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlara ulaşması destekleniyor.

Kadınlara ücretsiz psikolojik ve sağlık desteği

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen atölyeler, eğitimler ve farkındalık çalışmalarıyla kadınların sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak güçlenmesi hedefleniyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici tedbirleri esas alan Büyükşehir Belediyesi, ‘Üretimin her alanında destek Büyükşehir Belediyesi'nden sloganıyla hayata geçirdiği projelerle kadınların istihdama ve üretime katılımını destekliyor.

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Ayrıca Mezitli ve Tarsus’ta hizmet veren Kadın Danışma Merkezlerinde kadınlara ücretsiz diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog desteği sunuluyor.