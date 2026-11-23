Mersin'in Mezitli ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında iki ayrı noktada farkındalık semineri düzenlendi. Kadınlara hakları, şiddetle mücadele yöntemleri ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Mezitli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Yeni Mahalle Kadın ve Aile Atölyesi ile Viranşehir Kadın ve Aile Atölyesinde düzenlenen seminerlerde, kadın hakları, şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği ve dayanışmanın önemi ele alındı.

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Yeni Mahalle Kadın ve Aile Atölyesinde gerçekleştirilen ilk etkinlikte, katılımcılara KADES uygulamasının amacı, kullanımı ve acil durumlarda nasıl yararlanılabileceği anlatıldı. Kadınların şiddet veya tehdit durumunda başvurabilecekleri destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Programın devamında Mezitli Sosyal Hizmet Merkezinden Psikolog Sevgi Bütüner tarafından kadına yönelik şiddet konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve dijital şiddet türleri ile bunların kadınlar üzerindeki etkileri ele alındı. Şiddetin erken dönemde fark edilmesi ve mücadelede izlenebilecek yöntemler hakkında bilgiler paylaşıldı.

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Farkındalık çalışmalarının ikinci etkinliği ise Viranşehir Kadın ve Aile Atölyesinde düzenlendi. Mimoza Kadın Derneğinden Psikolog Berikan Onuk'un katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, kadına yönelik şiddetle mücadelede dayanışmanın önemi, kadınların sosyal yaşamda güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konuları ele alındı. Katılımcılar, görüş ve deneyimlerini paylaşarak karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Programda, kadına yönelik şiddetle mücadelenin belirli günlerle sınırlı kalmaması, eğitim ve farkındalık çalışmalarının sürekli olması gerektiği vurgulandı.

"Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı duruyoruz"

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Mezitli Belediye Başkan Vekili Turgut Selağzı, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Kadınların korkmadan, özgürce ve güven içinde yaşayabildiği bir toplum hepimizin ortak hedefi olmalı. Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı duruyor, kadınların haklarını korumak ve toplumsal farkındalığı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mezitli Belediyesi olarak kadınların her zaman yanında olmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Bu mücadelede herkesin sesi ve desteği çok kıymetli. Tüm vatandaşlarımızı 25 Kasım’da gerçekleştireceğimiz farkındalık buluşmamıza davet ediyorum" dedi.

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25 Kasım'da farkındalık buluşması düzenlenecek

Öte yandan Mezitli Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında iki ayrı program düzenlenecek. İlk program saat 10.30'da Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi 3. Kat Nikah Salonunda, ikinci program ise saat 13.30'da Mezitli Belediyesi Ana Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. ‘Sessiz kalmıyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı buluşuyoruz’ çağrısıyla düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.