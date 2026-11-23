Jandarma ve AFAD ekipleri, arama kurtarma köpeklerinin desteğiyle bölgede inceleme yapıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mümine Kılıç'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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