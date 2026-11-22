Mersin’in Mut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, MutKaraman kara yolu MutErmenek Hastane kavşağında meydana geldi. Z.F. idaresindeki 33 BDZ 535 plakalı otomobil ile O.E. idaresindeki 42 NG 898 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir kişi araçta sıkıştığı için olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. O.E.'nin kullandığı araçta sıkışan S.S. itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.S. Mut Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.