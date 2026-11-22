AK Parti Mersin Milletvekili Çakır'dan Bozyazı ilçesine ziyaret
AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Bozyazı ilçesinde istişare toplantısına katıldı.
AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Bozyazı ilçesinde istişare toplantısına katıldı.
Çakır, Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleriyle bir araya geldi.
İlçenin sorunları ve katılımcıların taleplerinin görüşüldüğü toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.
Programda Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor da yer aldı.
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