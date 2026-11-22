Programda Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor da yer aldı.

Çakır, Bozyazı Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleriyle bir araya geldi.

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