Panel moderatörü uzman psikolog Duygu Ateş, çocukların ruhsal gelişim süreçlerinin doğru anlaşılması, yaşadıkları güçlüklerin erken fark edilmesi ve ihtiyaç duydukları profesyonel desteğin zamanında sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Belediyenin açıklamasına göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce organize edilen panele katılanlara, çocuk haklarının korunması konusunda bilgi aktarıldı.

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