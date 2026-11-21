Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuk haklarının farklı yönleriyle ele alındığı panel düzenlendi. Uzmanların katıldığı panelde, çocukların ruh sağlığı, korunma ve güvenlik hakları ile risk altındaki çocuklara yönelik sosyal destek modelleri değerlendirildi.

Panelin moderatörlüğünü Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Uzman Psikolog Duygu Ateş üstlenirken, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Özlem Uzun, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezinden Avukat Simge Nur Ekici ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Sosyolog Bedriye Bostan konuşmacı olarak katıldı.

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Panelin açılışında konuşan Uzman Psikolog Ateş, çocukların ruhsal gelişim süreçlerinin doğru anlaşılmasının önemine dikkat çekerek, yaşadıkları güçlüklerin erken dönemde fark edilmesi ve ihtiyaç duydukları profesyonel desteğin zamanında sağlanmasının çocuk haklarının korunmasında kritik rol oynadığını söyledi.

"Ailelere büyük sorumluluk düşüyor"

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Özlem Uzun ise çocuk haklarının temel unsurlarından birinin çocuğun ruhsal tedavi hakkı olduğunu belirtti. Son dönemde okullarda yaşanan saldırılara da dikkat çeken Uzun, ruhsal sıkıntı yaşayan çocukların tedaviye erişiminin önemini vurguladı.

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Bu süreçte ailelere büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Uzun, ailelerin çocuklarının davranış ve ruhsal durumlarını yakından gözlemlemeleri ve gerektiğinde bir ruh sağlığı uzmanından destek almaktan çekinmemeleri gerektiğini kaydetti.

"Çocuk hakları hukukta güvence altında"

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezinden Avukat Simge Nur Ekici de 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye değinerek, çocukların korunma ve güvenlik haklarına ilişkin bilgi verdi.

Çocukların fiziksel, duygusal, psikolojik ve cinsel şiddet ile ihmal, istismar, sömürü ve diğer tehlikelerden korunmasının temel bir hak olduğunu belirten Ekici, bu hakların ulusal mevzuat ve uluslararası hukuk kapsamında güvence altına alındığını ifade etti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden Sosyolog Bedriye Bostan ise sosyal hizmetler perspektifinden çocuk haklarını ele aldı. Bostan, risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici destek modelleri, aile odaklı sosyal politikalar ve kurumlar arası iş birliği süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.