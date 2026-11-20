Mersin'in Yenişehir ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Gazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Umut Okan Öztürk (22) ile alt kat komşusu O.K. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada Umut Okan Öztürk boynundan bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince O.K. gözaltına alındı.

Bu arada, Öztürk ve O.K. arasında daha önce daireden su sızması nedeniyle tartışma yaşandığı iddia edildi.