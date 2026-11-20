DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Biz barış zeminindeyiz. Yeni Partinin de barışın yanında olmasını istiyoruz." dedi.

Bakırhan, partisince Akdeniz ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Kürtler masada kandırılır, başka bir siyasetin aracı olur gibi düşünenler varsa ya da bunun sadece bir barış süreci olduğunu düşünenler varsa hayal görüyorlar. Menzil, demokrasi ve eşit yurttaşlıktır ama biz 'Barışın menzili demokrasidir' dememize rağmen bazı dostlarımız, demokrasi istememize rağmen, menzilini belirtmemize rağmen 'Biz barışta yokuz' diyorlar. Barışta olmayan demokrasiye nasıl kavuşur? Çok bilemedim."

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Tuncer Bakırhan, Yeni Partiye yönelik beklentilerini de anlatarak, şunları kaydetti:

"Yeni Partinin yapması gereken bu işin dışında değil aksine içinde olan, etkileyen, yönlendiren temel bir aktör rolü oynamaktır. Bizim beklentimiz budur. Hiç kimse, bizim kimseyi kimsenin yanına çağırdığımızı söylemesin çünkü biz kimsenin yanında değiliz. Biz barış zeminindeyiz. Barış zemininde olan bir siyasi parti başka bir siyasi partiye 'Gelin şunun yanında hizalanın' demez, demiyor. 'Gelin barışın yanında duralım' diyoruz. Yeni Partinin de barışın yanında olmasını istiyoruz. Kimsenin peşine takılmasını istemiyoruz. Sayın Özgür Özel'in, Yeni Partinin bu kararını gözden geçirmesi, barış ve demokrasi mücadelesinin birlikte yürütülmesi gerekiyor."