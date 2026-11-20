Mersin'de kaybolan 76 yaşındaki kadın aranıyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürüyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürüyor.
Sinap Mahallesi'nde oğluyla yaşayan Mümine Kılıç'tan (76) 18 Kasım'da haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine mahalleye sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE ve Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllülerin ve Kılıç'ın yakınlarının da katılımıyla arama çalışması başlattı.
Ekipler, yerleşim alanları ve ormanlık bölgelerde Kılıç'ı arıyor.
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