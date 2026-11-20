İhbar üzerine mahalleye sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE ve Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllülerin ve Kılıç'ın yakınlarının da katılımıyla arama çalışması başlattı.

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