Mersinli sporcular, Bolu’da düzenlenen 9. Açık Balkan Wushu Kungfu Şampiyonası ve Avrasya Kupasında 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

1317 Kasım tarihleri arasında 21 ülkeden yaklaşık bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Mersinli sporcular önemli dereceler elde etti. Şampiyonada Saadet Uçar 56 kilogram sanda yıldızlar kategorisinde, İkra Nur Kaçar ise 45 kilogram yıldızlar kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalya kazandı.

Samet Telek 34 kilogram minikler, Yiğit Alp Dölek 42 kilogram sanda minikler ve Ömer Faruk Çakmak 85 kilogram büyükler kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya elde etti. Buse Başbuğ 48 kilogram, Ahmet Telek 42 kilogram ve Berat Ali Dölek 52 kilogram yıldızlar kategorilerinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

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Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, sporcuların uluslararası organizasyonda elde ettiği derecelerin kendilerini gururlandırdığını belirterek, başarının azim, disiplinli çalışma ve kararlı mücadelenin sonucu olduğunu ifade etti.

Öz, sporcuları ve başarıda emeği bulunan antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.